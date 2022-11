Twitter tendrá diferentes colores según el nivel de verificación

La página de Twitter ha estado vuelta un completo caos en los últimos días, dado que muchos de los usuarios han decidido mudarse de plataforma debido a que el nuevo dueño de la empresa, Elon Musk, no les genera confianza. Esto más que nada se debe a las nuevas reglas implementadas, donde destaca la verificación de pago para las cuentas.

Mediante su cuenta personal, Musk mencionó que la plataforma está implementando tres tipos distintos de verificación: uno dorado para empresas, uno gris para el gobierno y azules para individuos, celebridades o no. A eso se le añade que todas las cuentas verificadas serán “autenticadas manualmente” antes de que aparezca la palomita en el perfil.

De igual manera, se menciona que las cuentas que pertenecen a una persona individual pueden obtener un logo secundario que muestre que pertenecen a una organización. Esto significa, que los equipos deportivos podrían verificar a sus atletas, ya sea para deportes convencionales, incluso los de disciplina olímpica y podría ser que hasta los de esports.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022