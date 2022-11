Elon Musk menciona que Apple amenaza con quitar Twitter de la App Store

Desde la llegada de Elon Musk como dueño de Twitter, la plataforma se ha vuelto todo un caos, con personas que se mudan a otras páginas y con quienes no están de acuerdo en que la cuenta verificada sea de pago. Y ahora surge una nueva polémica, dado que el propio Musk menciona que Apple está amenazando con quitar la aplicación de la App Store.

La noticia sigue a un tuit en el que Musk dijo que Apple en su mayoría había dejado de hacer publicidad en la plataforma y una encuesta que preguntaba si Apple debería publicar todas las acciones de censura que ha tomado que afectan a sus clientes. La empresa no dio ningún tipo de respuesta, pero al parecer el retirar la aplicación podría ser el resultado.

Musk ha criticado la tarifa de la tienda de aplicaciones para las compras dentro de la app, calificándola de impuesto oculto del 30% en Internet. Y el jefe de la tienda de aplicaciones de Apple, Phil Schiller, eliminó su cuenta de la página luego de la adquisición de Musk, un poco antes de que el eliminado Donald Trump regresara después de su ban permanente.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022