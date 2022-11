Así puedes capturar a los Pokémon legendarios en Scarlet y Violet

Ya va poco más de una semana desde que Pokémon Scarlet y Violet se lanzaron al mercado de los videojuegos, algo que ha generado bastante polémica respecto al rendimiento de los videojuegos. Y si bien muchos de sus secretos se han revelado, parece ser que algunos entrenadores llevan consigo algunas dudas que se refieren a las criaturas legendarias.

Aunque a lo largo del viaje nos acompañan Koraidon o Miraidon, los jugadores podrán darse cuenta de que no están registrados en la Pokédex, pues para eso hay que tener un combate y atraparlos posteriormente. Si terminaste el juego y no supiste cómo conseguirlos, no te preocupes, pues a continuación te daremos una serie de pasos para hacer su registro.

Aquí los pasos a seguir:

– Primero que nada, hay que terminar la aventura principal de Pokémon Scarlet y Violet.

– Hay que completar el diálogo en la oficina del director y regresar al cráter de Paldea.

– Desde la parte del laboratorio, hay que volver al fondo del abismo.

– Para terminar hay que subir la elevación y enfrentarse a Koraidon o Miraidon.

Una vez completes los pasos, ya tendrás registrado a dicho Pokémon, por lo que así estarás un paso más hacia el camino de completar la Pokédex. Camino que no es sencillo, sobre todo si el jugador solo posee una de las versiones.

Recuerda que los juegos están disponibles en Nintendo Switch.

Vía: Pokémon

Nota del editor: Vaya que es muy interesante esto de tener criaturas legendarias siguiéndonos desde el inicio del juego. Aunque el misticismo de encontrarlos hasta el final se ha perdido con el tiempo.