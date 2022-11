Acusan a FromSoftware de crunch y bajos salarios

No es un secreto que el crunch es uno de los elementos más odiados de toda la industria, pero uno del cual es casi imposible escaparse. De esta forma, un reciente reporte ha acusado a FromSoftware de altas horas laborales, y una paga que no va de acuerdo con el tiempo que los empleados pasan en la oficina.

Tras el éxito de Elden Ring, múltiples comentarios en redes sociales y en sitios laborales, como un tablero de trabajos similar a Glassdoor Career Connection entre 2012 y 2019, acusaron a FromSoftware de crunch. Al darse a conocer estos reportes, GamesIndustry.biz tuvo la oportunidad de hablar con algunos empleados y ex-empleados de la compañía japonesa, la mayoría se han mantenido en anonimato para evitar algún problema.

Los entrevistados señalan que el crunch usualmente ocurre por periodos de hasta tres meses previo al lanzamiento de un gran título, pero fuera de esto, la práctica no es tan común. Esto fue lo que una persona comentó:

“La industria en general en Japón no es tan loca en comparación con mi experiencia en otros campos. Japón tiene muchos días festivos [y] existe la regla de que el personal [de From Software] no debe quedarse más tarde de las 10 p. m., y el 90 % del tiempo, el personal no se queda más tarde de las 9 p. m.”