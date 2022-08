Hace tiempo se dio a conocer que FromSoftware ya estaba trabajando en un nuevo juego, el cual está cerca de terminar su desarrollo principal. Aunque los detalles son escasos, recientemente surgió una entrevista con Hidetaka Miyazaki, director de Elden Ring, en donde se compartió más información sobre el futuro de la compañía.

Durante una plática con 4Gamer, Miyazaki reveló que los nuevos proyectos de FromSoftware están a cargo de múltiples directores. En su papel como presidente de la empresa, Miyazaki debe estar al tanto de otros proyectos en desarrollo. Sin embargo, el creador comentó que le gustaba mantener cualquier intervención al “mínimo”. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Como he dicho en varias entrevistas, el hecho de que ahora hayamos podido crear un título de la escala de Elden Ring se debe en gran parte a la ampliación de plantilla dentro de la empresa, pero creo que a partir de ahora le estaremos confiando más proyectos a ellos.

De hecho, estamos trabajando en varios títulos dirigidos por personas distintas a mí. Creo que podremos mostrarles un color de dirección diferente para From Software, así que esperen con ansias.

Soy esencialmente un director, así que cuando entro en contacto con un título en desarrollo, pienso mucho en él y quiero decir algo al respecto.

Pero en ese caso, no soy el director, no soy el sujeto de la visión y no puedo asumir la responsabilidad hasta el final, así que siento que cualquier intervención innecesaria tendría muchos efectos negativos en el juego y el proyecto.

Como director, ya estoy trabajando en el próximo título. A mediano y largo plazo, me gustaría trabajar en una fantasía más abstracta que los títulos anteriores.

En el proceso de creación de títulos de fantasía RPG de acción, incluido Elden Ring, he seguido acumulando ideas e imágenes de fantasía que no encajan en ese formato, y me gustaría reunirlas todas en algún lugar y sácarlas de aquí”.