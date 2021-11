2021 marca el 20 aniversario de Xbox, y durante los últimos meses hemos visto una serie de eventos y propuestas que festejan este hito. Ahora, la compañía ha ido un paso más allá, ya que han comenzado a enviar regalos a sus fans.

Durante los últimos días, varios usuarios de Xbox han compartido en redes sociales un par de regalos que la compañía les envió para festejar el Fan Fest. Aquí podemos ver un control Elite edición especial, así como un código para disfrutar de Game Pass y un cristal conmemorativo que incluye el nombre del usuario.

Just got back home from college to this at my door thanks so much! @XboxP3 @Xbox @aarongreenberg @iocat #giftfromXbox #XboxFanFest pic.twitter.com/VGIUy11ZCl

I’m in total disbelief. I got an amazing package from #xboxfanfest! What a beautiful #giftfromxbox! I teared up and reminisced the days of old and ironically I’m playing Halo CE, my first xbox game. @aarongreenberg @XboxP3 @majornelson @Xbox you have a fan for life. Thank you 🥲 pic.twitter.com/3gxY7ldfkI

— Chris Weaver (@chrisbweaver) November 21, 2021