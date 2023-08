Se confirma Red Dead Redemption para Switch

Desde hace meses se había dado a conocer una filtración de que Rockstar Games habría registrado la marca de Red Dead Redemption, lo que hacía a los fans pensar que se trataría de un remake para esperar a su próximo gran juego, GTA VI. Sin embargo, pasó algo inesperado, pues no se trata de una reimaginación de esta aventura del viejo oeste.

Mediante las redes sociales, se confirmó que Nintendo Switch recibirá un port de este título, mismo que correrá de forma un poco mejor en comparación a las versiones de PlayStation 4 (mediante Ps Now), excluyendo a Xbox, dado que la retrocompatibilidad de Series X la hace la mejor versión. Lo mejor, es que incluye también la expansión que se hizo con el motivo de zombies.

