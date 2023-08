Se filtra anuncio del nuevo Pokémon Presents

Como ya se sabe, esta semana empiezan cosas interesantes en el mundo de Pokémon, puesto que dentro de nada los mundiales se disputarán en Japón, con enfrentamientos entre los mejores jugadores de Unite, Scarlet y Violet, así como el juego de cartas. Por su parte, habrá una nueva presentación en video con novedades de la franquicia.

Se ha mencionado que la propia Nintendo ha filtrado información de este nuevo directo, mismo que se llevará a cabo el próximo martes, y eso es debido a un anuncio que se relaciona al servicio de Switch Online. Teniendo en una imagen donde se puede ver una nueva incursión de los juegos más recientes, mostrando que Mewtwo esta presente como la criatura a derrotar.

Otro detalle que llama la atención, es que se está anunciando la versión en videojuego del TCG de Pokémon, mismo que hasta día de hoy no ha llegado a Nintendo Switch Online como parte del catálogo de Game Boy Color. Por lo que seguramente, en el evento nos van a decir que los usuarios ya lo pueden probar en cuanto termine la emisión.

Más allá de eso no hay más información filtrada, por lo que seguramente sabremos la fecha del DLC de Scarlet y Violet en los siguientes días, pues se menciona que sale este año, pero no hay un día concretado. Recuerda que en México la trasmisión se lleva a cabo en horario de las 7:00 AM del centro del país.

Vía: Pokexperto

Nota del editor: La verdad quiero saber si los rumores de los remakes de Black y White son ciertos, dado que es una generación con mucho potencial para traer su historia de regreso. Sin embargo, espero que no vuelva a ser una reinterpretación como la Diamond y Pearl.