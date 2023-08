Red Dead Redemption finalmente llegaría a Switch

Los rumores alrededor de una versión remasterizada de Red Dead Redemption se siguen calentando. Luego de de todo lo que se ha dicho de la llegada de la joya de Rockstar Games a consolas de actual generación y PC, ahora se ha encontrado una pista que nos indicaría que la compañía también está considerando lanzar dicho título en el Nintendo Switch, siguiendo un poco la línea de lo que pasó hace unos años con la trilogía de Grand Theft Auto que por cierto, resultó en una decepción técnica bastante importante.

De acuerdo con Tez2, reconocido insider de la industria, Rockstar sí tiene planes para que Red Dead Redemption Remastered llegue al Switch, esto gracias a que en uno rincón del sitio oficial de los también padres de Bully, se agregara el logo de Nintendo. Esto viene a colación luego de que hace unos días, él mismo notara que en el sitio se había actualizado el logotipo del juego y claro, los rumores de la remasterización se encendieran todavía más.

Plus, Rockstar included RDR1 to the Ratings list of the modern site modules.

RDR1 Original site doesn’t use those modules. Suggesting a site update.

PS3, Xbox 360 and Switch were newly added as platform buttons (CTA)

Below is a preview (not indicative of platform availability) https://t.co/iVYtJmEmxG pic.twitter.com/Vj2UVVEdo1

— Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023