Se ha revelado la voz de Todoroki para el doblaje de My Hero Academia

Con la llegada de Funimation a México y Latinoamérica el próximo mes, varios animes recibirán un doblaje al español, y uno de los más esperados es My Hero Academia. Hace tiempo se reveló quién será la voz para Deku en esta adaptación, ahora, recientemente la cuenta oficial de esta plataforma confirmó al actor que está detrás de Todoroki Shoto.

De acuerdo con Funimation, Juan Felipe Sierra Cortes, a quien recordarás por su trabajo como Drukas Cicero en Doctor Who y Dolph en I Am Frankie, será el encargado de darle nueva vida a este héroe mitad frio y mitad caliente. A diferencia de la revelación de Midoriya, en esta ocasión no contamos con una muestra de voz.

¡Ustedes lo pidieron! ¡Saludemos a JuanFe (@juanfesierracortes)!

Él será la voz en español de Shoto Todoroki, en My Hero Academia. ¡Nos vemos durante el horario escolar!

¡Ustedes lo pidieron! ¡Saludemos a JuanFe!

Él será la voz en español de Shoto Todoroki, en My Hero Academia. ¡Nos vemos durante el horario escolar!

En el pasado, Shoto fue interpretado por Pepe Vilchis en la película de My Hero Academia: Two Heroes. De igual forma, este será el primer papel de Juan Felipe Sierra Cortes en el mundo del anime. Esperemos que logre hacer un gran trabajo y pueda capturar la esencia del personaje.

En temas relacionados, Funimation ha revelado el precio de su suscripción en nuestra región. De igual forma, un nuevo juego de My Hero Academia ya está en desarrollo.

Vía: Funimation