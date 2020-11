La versión de Xbox Series X de Yakuza: Like a Dragon se retrasa indefinidamente en Japón

Yakuza: Like a Dragon es uno de los lanzamientos third party más esperados del Xbox Series X. Este título de la popular serie de SEGA por fin estará disponible en occidente el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la versión de siguiente generación de esta entrega no llegará a Japón la siguiente semana, ya que ha sufrido un retraso indefinido.

Recientemente, Microsoft confirmó que Yakuza: Like a Dragon se perderá el lanzamiento del Xbox Series X en Japón, y por el momento se desconoce cuándo estará disponible la versión de siguiente generación en esta región, y no hay una clara explicación para esta decisión. Por su parte, esto fue lo que comentó SEGA al respecto:

“No hemos anunciado oficialmente la versión de Xbox Series X de Yakuza: Like a Dragon para su lanzamiento en Japón”.

Yakuza 7: Shin Ryū ga Gotoku, como se le conoce en Japón, llegó al país asiático en enero de este año por medio del PS4. La versión de siguiente generación incluye un doblaje al inglés, así como textos en diferentes idiomas, y otras características que podemos encontrar en la versión de nuestra región. En cuanto a occidente, Yakuza: Like a Dragon sí llegará a PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC el próximo 10 de noviembre, con una versión de PS5 planeada para el 2021.

Sin duda alguna, esta es una gran perdida para todos aquellos que pensaba adquirir un Xbox Series X|S en Japón. En temas relacionados, The Medium también ha sido retrasado hasta el 2021, y ya no estará disponible el siguiente mes.

Vía: Siliconera