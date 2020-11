The Medium se ha retrasado hasta el 2021, y parece que Cyberpunk 2077 es el responsable

La nueva consola de Microsoft sufre de otra gran perdida. Originalmente, el próximo 10 de diciembre llegaría The Medium a Xbox Series X|S y PC. Sin embargo, el día de hoy se ha confirmado que este juego ha sufrido de un retraso que mueve su fecha de estreno a principios de 2021.

Hace unos momentos, Bloober Team ha confirmado que, debido a los retos impuestos por la pandemia del COVID-19, The Medium ya no podrá estar disponible el próximo mes de diciembre, y llegará a Xbox Series X|S y PC hasta el 28 de enero de 2021. Esto fue lo que comentó la compañía:

We have important message to share with you#TheMedium #Blooberteam #XboxSeriesX #XboxSeriesS #PCgame #STEAMgame pic.twitter.com/XbpQUOyJj3

— The Medium Game (@TheMediumGame) November 6, 2020