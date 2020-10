Se ha revelado la voz de Deku para el doblaje de My Hero Academia y así suena

Como sabrán, el próximo mes de diciembre por fin llegará Funimation a México. Además de expandir la oferta de anime en nuestro país, la compañía también proporcionará doblajes al español latino para algunas series, entre ellas My Hero Academia. De esta forma, recientemente se reveló quién será el actor encargado de darle vida a Midoriya Izuku en nuestro idioma.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Funimation reveló que Sebastian Reggio Chacin será el encargado de prestar su voz para esta versión doblada de My Hero Academia. De igual forma, se ha compartido un audio en donde podemos escuchar a este actor bajo el papel del héroe de UA.

¡Hola Sebastián Reggio Chacín!

Él es la voz de Izuku Midoriya en My Hero Academia.

Si quieres saber más sobre este lanzamiento, suscríbete a: https://t.co/3ocvr4c7oT#SiempreMásAnime pic.twitter.com/bDAnxv6fWk — FunimationMx (@funimationmx) October 7, 2020

Sebastian Reggio Chacin es un actor de doblaje originario de Venezuela, y actualmente radica en Miami Florida, donde también se lleva a cabo el proyecto de doblaje del anime para nuestra región. Sebastian es un graduado de la universidad de doblaje Voces de Marca y cuenta con tres años dentro de la industria de doblaje. My Hero Academia no será el primer trabajo en el mundo del anime para el actor, ya que también ha participado en las películas de Made in Abyss.

En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de la quinta temporada del anime de My Hero Academia.

Vía: Funimation