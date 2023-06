Se filtran los juegos de PS Plus de julio 2023

El mes de junio está a poco tiempo de terminar, razón por la cual las compañías de videojuegos deberían dar a conocer en estos momentos los títulos que van a otorgar a los suscriptores de sus servicios online. Y como casi siempre en PlayStation, ya se han filtrado lanzamientos que en esta ocasión apuestan con varios géneros para todo el público.

En esta ocasión los juegos serían Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered y Endling Extinction is Forever. Todos en sus versiones para ambas consolas en circulación de Sony. Eso indica que PlayStation aún no está 100% lista para dejar la generación de atrás como descontinuada, algo que Microsoft ya confirmó hace poco tiempo con Xbox One.

Leaked PS+ July Essential lineup: -Call of Duty Black Ops Cold War (PS5/PS4)

-Alan Wake Remastered (PS5/PS4)

-Endling – Extinction is Forever (PS5/PS4) https://t.co/ZkEDCyrWbK pic.twitter.com/PuUW1cDC66 — Wario64 (@Wario64) June 28, 2023

Por su parte, estos no son todos los juegos que llegarían este mes a la plataforma, dado que solo se está hablando de el nivel de suscripción Essentials, y este es el más básico de los que se ofrecen en las consolas. Entonces, más adelante Sony dará a conocer los títulos a los que tendrán acceso los jugadores que cuenten con membresía activa de Premium y Extra.

Vía: Dealabs

Nota del editor: Esta vez tenemos videojuegos variados, que le van a gustar tanto al casual, como al más hardcore y hasta para los amantes de producciones independientes. Aunque ahora falta el catálogo de los niveles que cuestan más.