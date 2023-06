Pistas indican que Scorn llegará a PlayStation

Scorn, un exclusivo de Xbox, podría estar dirigiéndose a PlayStation en un futuro cercano, ya que la cuenta oficial de Twitter del juego ha estado insinuando algunas pistas no muy sutiles. Sin duda, estarás al tanto del logotipo de triángulo, círculo, cruz y cuadrado de Sony para la marca PlayStation, algo a lo que la cuenta oficial de Twitter de Scorn hace referencia.

Aquí está el triángulo…

In shadows cast and darkness deep,

A shape emerges from secrets to keep.

Three edges meet, they intertwine,

Within their grasp, sorrow does entwine.

— Scorn (@scorn_game) June 25, 2023