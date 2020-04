Se confirma una quinta temporada del anime de My Hero Academia

El próximo 4 de abril se estrenará el último episodio de la cuarta temporada del anime de My Hero Academia. Pero no estés triste. Gracias a la Weekly Shonen Jump #19, se ha revelado que la obra de Kōhei Horikoshi gozará de una quinta temporada, aunque por el momento se desconoce cuándo verá la luz del día.

Aquellos que están al corriente en el anime, sabrán que actualmente se está llevando a cabo el arco “Pro Hero”, aunque aún no sabemos si el último episodio cubrirá el resto de esta mini historia, o si dejará el desenlace del enfrentamiento entre Endevor y el High-End Nomu para el primer episodio de la quinta temporada. De igual forma, considerando la situación actual del coronavirus, es posible que no veamos el regreso de Midoriya y la clase 1-A hasta finales de 2021.

Actualmente el manga de My Hero Academia se encuentra en un punto clave de su historia, el cual podría comenzar sus últimos arcos narrativos. De igual forma, es posible que durante la quinta temporada veamos una adaptación de las historias conocidas como Joint Training Arc y Meta Liberation Army Arc (o My Villain Academia), con un pequeño avance de la Endeavor Agency Arc. Aunque por el momento no se ha confirmado algo al respecto.

¡Importante!

Se acaba de anunciar la quinta temporada del anime en la Weekly Shonen Jump #19.#MyHeroAcademia #BokuNoHeroAcademia pic.twitter.com/sMFQWjOIUi — My Hero Academia Wiki (@BnHWiki) April 2, 2020

