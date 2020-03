Revive el concierto de la clase 1-A de My Hero Academia

Durante la semana pasada, los fans de My Hero Academia pudieron gozar del concierto de la clase 1-A. El clímax de la cuarta temporada de este anime nos presentó con una canción enfocada en la naturaleza de los héroes en este mundo. Si quieres revivir esta presentación, pero no deseas volver a todo el episodio, TOHO Animation, estudio responsable de esta adaptación, ha liberado un vídeo musical de “Hero Too”.

TOHO Animation subió el vídeo musical de “Hero Too” a su canal de YouTube el sábado, y ha logrado recaudar casi 4.5 millones de reproducciones en un par de días. El vídeo resalta a varios miembros de la clase 1-A que normalmente no gozan del papel principal, como Jiro.

La voz de Jiro en esta canción es proporcionada por la vocalista de Against The Current, Chrissy Costanza. La banda con sede en Nueva York comenzó en YouTube y anteriormente colaboró con el cantante japonés Taka de la banda ONE OK ROCK.

Hablando de My Hero Academia, aquí te decimos cuándo se transmitirán los últimos dos episodios de la cuarta temporada de este anime. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de My Hero One’s Justice 2.

Vía: TOHO Animation