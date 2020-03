Éste día se transmitirá el último episodio de la cuarta temporada de MHA

El tiempo vuela y todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Después de la emoción y clímax que nos presentó el más reciente episodio de My Hero Academia gracia a la canción de “Hero Too”, la cuarta temporada de este anime está llegando a su fin. Con el arco del Festival Cultural finalizado, se ha liberado un póster de los últimos dos episodios de esta temporada.

Los siguientes dos episodios de la cuarta temporada de My Hero Academia se estrenarán el 28 de marzo y 4 de abril, y similar con lo que sucedió al final de la tercera temporada del anime, tendremos un pequeño adelanto de lo que nos espera en la quinta temporada, la cual comenzará con la adaptación del tan amado arco narrativo conocido como Pro Hero.

Boku No Hero Academia has released a new key visual for the last two episodes of Season 4 that features new art of Hawks and Endeavor!!

The teaser says:

“Two Heroes Stand Side by Side”

The episodes will air on 3/28 and 4/4! pic.twitter.com/Vvj8gbIvJt

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) March 23, 2020