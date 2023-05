Se confirma nueva entrega de Double Dragon

Es bien sabido que muchas franquicias legendarios de los videojuegos iniciaron en la era de NES, teniendo grandes nombres como Contra, Zelda, Mario, Fire Emblem, y algunos otros que nunca sacarán de sus pensamientos. Uno de estos clásicos es Double Dragon, franquicia que acaba de revelar un juego nuevo después de algunos años de estar en ausencia.

El día de hoy se liberó el trailer de Double Dragon Gaiden: Rise of The Dragons, juego que trae de regreso a la saga de manos de Modus Games, esto mediante una licencia especial que les ha otorgado Arc System Works. Y ahora, la compañía traerá esta entrega para todas las consolas existentes y de pasada generación debido a su estilo visual pixel art.

Checa el video:

Esta es la descripción del título:

Los íconos de la serie, Billy y Jimmy Lee, se unen a Marian, que regresa como un luchador a distancia con armas de fuego completamente realizado, y al recién llegado Tío Matin, una potencia con escudo antidisturbios. Entra y sal como el dúo clásico de Lee o cámbialo con diferentes personajes. Con el modo cooperativo local para dos jugadores, la acción se cuadruplica mientras tú y un amigo limpian las calles.

Double Dragon Gaiden: Rise of The Dragons llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Será lanzado en otoño de este año.

Vía: Modus Games

Nota del editor: Este año va a estar interesante en cuanto a lanzamiento de franquicias retro, pues también está en el calendario Metal Slug Tactics, juego que le dará la vuelta de tuerca a la franquicia de SNK.