Se revela el primer tráiler de Dune: Part 2

Hace algunos años se lanzó una película bastante esperada por parte de los fanáticos de la ciencia ficción, Dune, misma que logró captar la atención tanto de sus seguidores potenciales así como de un nuevo público. Eso llevó a la confirmación de la segunda parte, misma que justo en esta semana ha liberado su primer avance en forma.

Mediante su canal oficial, Warner Bros. Pictures liberó el video en el que se confirma el regreso de algunos personajes queridos, y también de aquellos que recién debutan en esta entrega. Como es de esperarse, los efectos son de otro nivel y la música pone inmersos a quienes tengan la oportunidad de presenciar este producto audiovisual.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la cinta:

Dune: Part Two explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

La película se estrena el próximo 3 de noviembre en cines.

Vía: Comicbook

Nota del editor: La verdad todavía he apreciado la primera entrega, pero este tráiler me ha hecho querer ingresar a HBO Max y darle una oportunidad. Yo creo que sí le daré un vistazo, no hay mucho que perder.