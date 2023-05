Corto oficial de la película de Mario se habría filtrado

A pesar de que ya tiene casi un mes en los cines, la película de Super Mario Bros. tiene bastante de qué hablar, pues se han presentado polémicas como la transmisión de la cinta en televisión de Argentina y la subida de la misma a Twitter. Sin embargo, eso no ha terminado ahí, es que puede que se haya filtrado un nuevo corto relacionado a este producto.

En el perfil de LinkedIn de Christophe Delise, de Illumination Studios se ha revelado que esta persona está trabajando en dos cortos animados, uno de ellos que se relaciona a Mi Villano Favorito y otro que puede interpretarse como Mario, pues se hace énfasis en la frases de Game Over, lo que podría llevarnos a una mini historia post la película.

