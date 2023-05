La película de Mario llegaría pronto en formato digital

Definitivamente, Super Mario Bros. La Película ha sido un gran éxito a nivel mundial, pues al poco tiempo de estrenarse en territorio japonés se ha demostrado que la cinta ya recaudó algo más de 1,000 millones de dólares. Y por eso mismo, Nintendo seguiría la tendencia para que el tema de la producción cinematográfica no se enfríe tan pronto en la cultura pop.

Ante esto llegó un nuevo rumor en el que se establece que la cinta se pondrá a la venta el formato digital el próximo 9 de mayo, así es, el martes estaría siendo lanzada en las diferentes plataformas como Google y iTunes. El formato debería ser en teoría en compra o renta, este último permite bajar la película un par de días y después darse de baja.

The Super Mario Bros. Movie (2023)

Streaming: May 9, 2023*

PVOD (Apple, Amazon, Google, etc.)

*We've been getting questions on whether this date is still correct, and we're happy to report it's 100% confirmed#TheSuperMarioBrosMovie pic.twitter.com/kGbc2CwBbO

— When To Stream (@WhenToStream) May 2, 2023