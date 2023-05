Recuperan episodios perdidos de Pokémon

En la primavera de 2011, los canales de televisión japoneses decidieron no transmitir dos episodios del anime de Pokémon debido a un terremoto catastrófico. Aunque las redes prometieron originalmente transmitirlos en una fecha posterior, estos episodios nunca se materializaron. Ahora, gracias a los esfuerzos de un fan que encontró una copia del guión, finalmente podemos ver cómo habría concluido el arco de Team Rocket en Pokémon la Serie: Negro y Blanco.

En la primavera de 2011, el anime de Pokémon estaba construyendo un arco dramático que involucraba a Team Rocket tratando de usar la tecnología de meteoritos para tomar el control de Unova. Desafortunadamente, un terremoto y tsunami importante azotaron la costa este de Japón al día siguiente, lo que resultó en una amplia devastación y una trágica pérdida de vidas. Comprenderás que esta perturbación también tuvo el efecto secundario de posponer dos episodios del anime de Negro y Blanco. Esa postergación se convirtió en una cancelación, y los fanáticos de Pokémon se quedaron preguntándose cómo se resolvió el arco durante más de una década.

Recientemente, un fan encontró a alguien que poseía copias de los guiones de los episodios, y estaba dispuesto a venderlos por $4,000. La comunidad de Pokémon recaudó la cantidad completa, pero luego el propietario decidió donar los guiones sin cargo alguno. Los organizadores reembolsaron a los colaboradores e incluso tradujeron los guiones del japonés, para que finalmente puedas ver lo que sucedió en los episodios “Team Rocket Vs. Team Plasma Parte 1” y “Team Rocket Vs. Team Plasma Parte 2“.

