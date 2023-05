Super Mario Bros. La Película sigue rompiendo la taquilla del cine

Parece broma, pero ya estamos casi a un mes de que se estrenó la película de Super Mario Bros, y en ese lapso de tiempo ha batido algunos récords en cuanto a dinero recaudado alrededor del mundo, cifra que ha crecido más gracias a la reciente proyección en Japón. Y justo eso ha llevado a que el futuro de Nintendo pinte para ser exitoso en el mundo del cine.

Según un nuevo informe, la cinta desarrollada por Illumination Studios ya logró juntar poco más de mil millones de dólares en todo el globo, superando a otros rompe taquillas como lo pueden ser Minions: Nace un Villano. Esto ha hecho que se posicione entre las 10 películas más recauda fondos de animación, y como aún sigue proyectándose, es posible que suba más puestos.

Lo interesante de la noticia es su porcentaje de recaudación en diferentes mercados este orden va de México ($73,2 millones), Reino Unido ($56,4 millones), Alemania ($43,9 millones), Francia ($40,8 millones) y Australia ($31,1 millones). En IMAX, el acumulado es ahora de $45,3 millones en todo el mundo, el tercer más alto de la historia para un título de animación.

Con todo esto dado por hecho, es posible que Nintendo vea a México como un mercado potencial, después de todo los juegos de la marca no tienen presencia oficial en el país, pues de eso se encarga Latamel Distribuidora. Y ahora, que este sitio de latam ha reflejado por ser mucho más fanático de Mario, es posible que haya una oportunidad de tener contacto directo con el distribuidor.

Recuerda que la cinta aún está disponible en el cine.

Vía: Deadline

Nota del editor: Todo pinta para que Mario vaya por todos los récords, incluso sería bueno que de menos sea nominada a mejor cinta de animación. Claro, tenemos a un rival que tal vez le quite el galardón, ese sería Spider-Man: Across The Spider-Verse.