¿Qué pasará con los shrines en Zelda: Tears of The Kingdom?

Hace seis años que The Legend of Zelda: Breath of Wild fue lanzado, una de sus características insignia fue la resolución de los Shrines o Santuarios, los cuales cumplían como mini retos o calabozos del título. Y ante la llegada de Tears of The Kingdom, los fans se preguntaban qué se iba a hacer con estos, después de todo se trata del mismo mapa a explorar.

Los usuarios han encontrado la posible respuesta a esto, y es que al parecer estos shrines serán conquistados por las tropas de Ganondorf, por lo que de alguna manera van a desaparecer del lugar. Lo curioso, es que se reemplazan en el mapa por unos puntos rojos detectados en los últimos metrajes que se han tomado de tráilers, clips y hasta comerciales.

Aquí lo puedes ver:

De momento, la teoría de maldad invadiendo los santuarios no está confirmada por la propia Nintendo, pero es posible que termine siendo una realidad, dado que no tiene mucho sentido el volver a completar estos retos. Por su parte, es evidente que durante las primeras horas del juego nos van a explicar más y sobre todo, presentarnos calabozos en forma.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo para Switch.

Vía: Youtube

Nota del editor: Tiene todo el sentido que se nos restrinja el acceso a los mismos, pero ahora queda la duda de si todos los acertijos se van a tener que resolver en el cielo, y si habrá importancia también en el mapa terrenal de Hyrule. Afortunadamente, quedan pocos días para resolver esta incógnita.