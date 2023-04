Se detallan los aspectos técnicos de Zelda: Tears of The Kingdom

Parece broma, pero estamos a poco más de dos semanas para que al fin se lance uno de los videojuegos más esperados del año, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, y eso significa que poco a poco surja más información. Ahora, se han dado a conocer los aspectos técnicos del videojuego, es decir, la resolución y cuadros por segundo del mismo.

Esta información se ha dado a conocer de parte de Nintendo World Report, medio que ha podido tener acceso al videojuego hace unos días mediante un evento especial en el que se inventó a los reporteros. Ahí se dieron cuenta de qué forma va a correr el producto final, dado que han probado una versión avanzada de lo que se va a sacar a al venta.

Primero se menciona que la resolución en televisión es de 900p, esto es algo bajo respecto a Breath of The Wild, en cuanto al modo portátil, estará disponible a 720p dinámicos. Por su parte, los cuadros por segundo son 30, mismos que se han reportado como no estables en todo momento, dado que en momentos muy saturados van a bajar ligeramente.

Era bastante esperado que el desempeño fuera a ser menor en comparación a su antecesor, puesto que el otro juego fue pensado y desarrollado para Wii U, y al Switch ser superior, la calidad iba a ser mejor. Sin embargo, este título está totalmente enfocado para la híbrida, por lo que podría decirse que lleva el aparato a sus capacidades máximas.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom llega el 12 de mayo.

Vía: Nintendo World Report

Nota del editor: Teníamos que tener en cuenta todo esto, ya que puede decirse que es el juego de despedida para la Switch en cuanto a cosas potentes, pues mentiría al decir que es último first party, teniendo otras cosas a futuro como Pikmin 4. Muy emocionado por al fin jugar Zelda nuevo.