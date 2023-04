Revelan cuánto pesará Zelda: Tears of The Kingdom

Oficialmente faltan un par de semanas para que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom salga finalmente en tiendas, y eso conlleva que los jugadores ya están listos para recibir en su primer segundo de lanzamiento. Y está claro, que quienes no están apegados en formato físico lo van a jugar digital en su Switch y por ende ya están listos para la pre-descarga.

Por esa misma razón, en la página oficial japonesa de Nintendo se han dado algunos de los aspectos, sobre todo el número de jugadores, tipos de control compatibles y hasta si tendrá conexión con Switch Online. Obviamente, dentro de todos estos datos se dio a conocer cuánto espacio ocupará el título dentro de la consola y es de ni más ni menos que 16GB.

No está de más comentar, que es posible que este número se eleve un poco, puesto que siempre suelen agregarse parches del día de lanzamiento, esto con el fin de tener una estabilidad mucho mejor y sin errores fuertes en el producto. Con esto se podría confirmar que la tarjeta de juego será precisamente de 16GB en físico, razón por la cual tal vez el juego subió su precio a $70 USD.

Aunque 16GB no es mucho hoy en día, sí se le puede considerar a Tears of The Kingdom como el pesado de las exclusivas de Nintendo, mismo que se va a extender conforme lleguen más parches y también el DLC que seguramente será lanzado. Que ojo, estamos hablando de exclusivas de la empresa, pues hay entregas de terceros que llegan hasta los 25GB.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se pone a la venta el 12 de mayo.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Habrá que hacer espacio en la SD en caso de los usuarios que todo lo quieren adquirir en digital. Lo bueno, es que hoy en día estas tarjetas ya no son tan caras, así que es sencillo el poder comprarse una de 500 GB.