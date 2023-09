Se confirma desarrollo de Tom Clancy’s The Division 3

Después de varios meses en el silencio, parece ser que Ubisoft está retomando el vuelo con juegos que van a sorprender a los fans, al menos este año van a sacar dos grandes producciones como lo pueden ser Avatar: Frontiers of Pandora y Assassin’s Creed Mirage. Y ahora ese hype seguirá presente, dado que se anunció de forma oficial el rumoreado por días, Tom Clancy’s The Division 3.

Se dijo por parte de los franceses que Massive Entertainment está a cargo del desarrollo, por lo que podrían tener una división de trabajadores entre este juego y también el se Star Wars que saldrá el próximo año. Y es que como ellos han trabajado en las dos primeras entregas, no podrían dejarle el desarrollo a alguien más que no fueran ellos.

Aquí lo mencionado en el comunicado oficial respecto al productor ejecutivo del título:

Este anuncio representa la dedicación de Ubisoft a la longevidad de la marca. En su nuevo rol, Julian Gerighty impulsará los muchos elementos de producción interdependientes de la marca The Division en una dirección unificada. Esto incluye supervisión del desarrollo, operaciones y visión creativa junto con los equipos de desarrollo de todo el mundo que actualmente están desarrollando el juego móvil Tom Clancy’s The Division Resurgence, Tom Clancy’s The Division Heartland y Tom Clancy’s The Division 2.