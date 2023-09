Ya hay fecha de las primeras rebajas de Steam en 2024

Durante cada año los más entusiastas de PC siempre pretenden ahorrar los más posible en juegos, y por eso esperan momentos específicos en los Steam pone descuentos interesantes a los títulos que tienen en su lista de compras de la tienda. Y desde este momento, muchos ya conocen cuánto deberán gastar en partes puntuales del 2024.

Así es, Valve ha revelado una especia de calendario con los eventos que se darán en los primeros meses del 2024, mismos en los que algunos de los juegos de la tienda tendrán una baja importante, y por ende subirán su respectivo número de jugadores.

Aquí los días a tener en cuenta y su respectiva razón de ser:

– Festival del Capitalismo y la Economía: del 8 al 15 de enero.

– Festival de Piratas contra Ninjas: del 22 al 29 de enero.

– Next Fest: del 5 al 12 de febrero.

– Remote Play Together: del 12 al 19 de febrero.

– Festival de Dinosaurios contra Robots: del 26 de febrero al 4 de marzo.

– Rebajas de primavera: del 14 al 21 de marzo.

– Festival de los Constructores de Barajas: del 25 de marzo al 1 de abril.

Normalmente la gente suele esperar a estas fechas, dado que hay juegos de bastante calidad que bajan de precio de forma importante, ofertas que no suelen añadir en otras tiendas como la eShop de Nintendo o la PS Store de Sony. A eso se suma que todo tipo de juegos se suman a estas promociones, ya sean los AAA de grandes publishers o hasta indies que se han llevado la atención de un público.

Vale la pena mencionar, que estas fechas no serán las únicas del año, pues habrá más conforme pasen los meses.

Vía: Steam

Nota del editor: Yo casi no compro en esta tienda, pero debo admitir que me ha salvado con algunos videojuegos en concreto, por lo que estoy esperando a que juegos como Dave The Diver tengan una ligera rebaja para que se vaya a mi cuenta de Steam.