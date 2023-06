Se anuncian galletas Oreo edición de Super Mario

La euforia del mundo de Super Mario resurgió a sus años de gloria gracias la reciente película lanzada en colaboración con Illumination Studios. Eso lo hemos visto reflejado en los juegos que anunció la propia Nintendo y hasta métodos de marketing con otras compañías. Uno de ellos es una colaboración que está pasando con una marca de galletas.

El día de hoy, la propia Nintendo ha lanzado en sus redes un comercial que indica la llegada de galletas con grabados de diferentes personajes de su franquicia estrella. Se incluyen a Mario, Luigi, Toad, Yoshi, Bowser, Bowser JR., Koopas, entre otros que el usuario podrá apilar para poder vencer a los villanos y así salvar la integridad del castillo de Peach.

Aquí el tráiler:

Sound on! OREO cookies are getting a limited edition Super Mario makeover! Which design is your favorite? #SuperMarioOREO

Learn more:https://t.co/BR8z0iqSoT pic.twitter.com/vRwhgZgctE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 26, 2023