Comparan trilogía de Batman de Switch con PS5

La semana pasada mediante el Nintendo Direct más reciente se anunció algo que muchos no veían venir, eso es justamente la llegada de la trilogía de Batman Arkham creada por Rocksteady a la consola híbrida. Ante esto, muchos usuarios no quedaron convencidos, sobre todo por la parte gráfica, pero parece que hay que analizar un poco más la situación.

Para que las cosas queden más claras, se ha elaborado un vídeo comparativo en la plataforma de Youtube, donde nos muestran lado a lado la versión de Nintendo y la de PS4 corriendo en PS5. Sorprendentemente, el esperado downgrade no se siente tan grande, algo parecido al trabajo que vimos con Nier: Automata, que al final fue un trabajo decente.

Aquí lo puedes ver:

Esto nos confirma una nueva era en la que estos juegos están saliendo lo mejor posibles, por lo que se espera que otros ports como los de Metal Gear Solid ya confirmados tengan ese mismo tratamiento. Prueba de ello también incluye la nueva versión de Ark: Survival Evolved, la cual fue rehecha desde cero para tener una versión que actualmente cumple.

Por su parte, no hay que sacar conclusiones tan tempranas, puesto que al final podría no tener un tratamiento 100% bueno en todo el trayecto de las tres aventuras del personaje más famoso de DC. A esto se suma que la versión física ha dejado con descontento a los usuarios, puesto que solo vendrá el primer juego en el cartucho y lo demás será descarga.

Recuerda que Batman Arkham Trilogy se lanzará en otoño.

Vía: Youtube

Nota del editor: La verdad se está haciendo un buen trabajo, pero a mí me aleja el tema de que no todo quepa en un mismo cartucho. Razón por la cual mejor me voy a comprar estos juegos en PlayStation, en especial la colección de Metal Gear Solid.