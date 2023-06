Jack Black canta Peaches en vivo

El día de ayer fue un día importante para The Game Awards, pues se cumplen 10 años en los que esta premiación a lo mejor de los videojuegos se ha llevado a cabo, esto incluye anuncios importantes del futuro de la industria. Eso nos lleva a una pequeña celebración musical que tuvo como invitado ni más ni menos que a la estrella de Hollywood, Jack Black.

Durante su actuación en vivo interpretó ni más ni menos que el tema de Peaches, mismo que se hizo bastante popular por haber aparecido en la película de Super Mario Bros., haciendo así de Bowser un personaje muy querido gracias a Black. Lo mejor, es que salió a darle vida una vez más con el traje que usó en el video musical oficial de la canción.

This is ‘Peaches’ like you’ve never heard it before! 🍑🎇 @jackblack & @iamjohnspiker, live from @TheGameAwards 10-Year Concert at The @HollywoodBowl! pic.twitter.com/MSOQ4GyLsW

— The Game Awards (@thegameawards) June 26, 2023