Mario Elefante la rompe en internet

Inmediatamente después de que Nintendo concluyera su presentación de 40 minutos en el Direct con un vistazo al próximo juego de plataformas Super Mario Bros. Wonder, los fans en todo Internet han estado publicando sobre cuánto les encanta la nueva forma de Mario que lo convierte en un hombre elefante gigante.

Lanzándose en Nintendo Switch el 20 de octubre, es la última aventura de desplazamiento lateral en 2D para nuestro plomero favorito. Mostrando a Mario y a su equipo pisoteando Goombas y deslizándose por rieles, el juego presenta mecánicas de juego familiares para la línea de juegos clásicos, pero con nuevos power-ups consumibles, como la Wonder Flower que libera la fantasía del mundo del juego al dar vida a cosas como bloques y tuberías.

Pero el nuevo objeto que ha capturado la atención de Internet es un pequeño power-up con aspecto de tomate que se asemeja a la cara de un elefante. Una vez que Mario se lo come, se metamorfosea en un mastodonte de camiseta roja que arrasará por completo a los enemigos. Es un cambio total en comparación con los días de Mario-gatito.

Es este Mario Elefante del que Internet está enamorado. Aunque el usuario de Twitter RubberNinja dijo que se sentía “incómodo” al ver a Mario transformarse en un elefante, específicamente porque el “nopor va a ser muy jodidamente extraño”, el resto de Twitter está haciendo memes sobre el nuevo aspecto irónico del personaje de Nintendo.

Hay ilustraciones que la gente logró crear más rápido de lo que yo podría escribir esta entrada de blog, con Elephant Mario protagonizando escenas que no le agradarían para nada a sus creadores. Pero en su mayoría, la gente está divirtiéndose con lo ridículo e inesperado que es Mario elefante. Y algunos de los comentarios del tráiler mueren por ver a otros personajes, como Daisy y Peach, convertirse también en elefantes.

This is the new Mario power up pic.twitter.com/Xn2IcQtWVo

— (seika ijichi voice) it’s pride month nijika. (@DogabakiEmperor) June 21, 2023