Super Mario Bros. Wonder y Super Mario RPG enamoran a los videojugadores

La gran N ha realizado su tradicional Nintendo Direct veraniego y como era de esperarse, sorprendió a todo su público, volviendo a demostrar una vez más que su magia es interminable y siempre existirán nuevos productos para seguir llevando al máximo nivel al Nintendo Switch, mismo que no muestra señales de agotamiento.

Super Mario Bros. Wonder es la nueva apuesta de la compañía nipona, tratándose de una aventura en dos dimensiones hasta para cuatro jugadores simultáneos y hará su debut el próximo mes de octubre. De igual modo, fue anunciado el remake de Super Mario RPG, el mítico juego de rol lanzado en la época del Super Nintendo.

La llegada de Pikmin 4 servirá como escaparate para darle la bienvenida a los primeros dos juegos de esta franquicia que también harán su arribo en la consola híbrida. De igual modo, la quinta oleada del contenido descargable de Mario Kart 8 Deluxe arrancará en verano con tres nuevos personajes y un circuito inédito.

El universo de Pokémon Scarlet y Violet se expandirá con dos contenidos descargables denominados The Teal Mask y The Indigo Disk (en conjunto conocidos como The Hidden Treasure of Area Zero), mientras que Detective Pikachu Returns! fue mostrado por todo lo alto, motivo para que los fanáticos de las criaturas de Game Freak tengan un sinfín de horas de diversión garantizadas.

Para el público casual y familiar, Wario regresará en una renovada entrega de minijuegos con detección de movimiento en WarioWare: Move It!. Aunado a todo lo anterior, Nintendo anunció que trabaja en una remasterización de Luigi’s Mansion: Dark Moon y que la princesa Peach tendrá su propia aventura, recordando cuando Super Princess Peach hizo su aparición en Nintendo DS.

Los títulos provenientes de desarrolladores externos también harán las delicias de todos los fans, pues Nintendo Switch dará la bienvenida a Batman Arkham Trilogy, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Penny’s Big Breakaway Penny’s Big Breakaway, Persona 5 Tactica, Sonic Superstars y Star Ocean The Second Story R, por mencionar algunos.

Por otro lado, el adictivo y frenético Vampire Survivors tendrá una adaptación que permitirá a cuatro jugadores simultáneos en tanto que los gamers que todavía siguen disfrutando de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, están de manteles largo con el destape de las nuevas figuras amiibo: Ganondorf y Zelda.

Nintendo lo ha vuelto a hacer, su encanto es único y siempre será una fuente de innovación con sus icónicas propiedades intelectuales, ya sea para desarrollar nuevas producciones o apelar a la nostalgia mediante remasterizaciones. La realidad es que, Nintendo Switch tiene cuerda para largo y seguirá recibiendo multitud de juegos para todos los gustos.