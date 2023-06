Habrían descubierto los juegos de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

Hace algunos días mediante el Nintendo Direct se ha tenido una actualización respecto a Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, compilación que reúne lo mejor de la franquicia para las nuevas generaciones y también fans de antaño. Sin embargo, ahora la gente se pregunta qué juegos va a incluir Konami en la segunda parte que hasta ahora está en misterio.

Según lo mencionado por el usuario conocido como Nitdroid, se habrían encontrado algunos botones extra en la página web oficial del compilado, mismos que corresponden a los siguientes juegos que podríamos ver en la parte dos. Se incluye a Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain y Metal Gear Solid: Peace Walker.

While this is hardly conclusive of anything, here's some additional context for why it's suspicious: pic.twitter.com/2zPbbKTL79

