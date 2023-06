Phil Spencer cree que Sony quiere acabar con Xbox y señala los acuerdos de exclusividad como prueba, incluido el que PlayStation firmó con Square Enix para, según Spencer, mantener a Final Fantasy XVI fuera de Xbox. Spencer hizo estos comentarios durante su interrogatorio en el juicio de la Corte de EE. UU. con la Comisión Federal de Comercio sobre el inminente acuerdo entre Xbox y Activision.

“Sony es el líder del mercado con una considerable capacidad y es un competidor agresivo”, dijo Spencer cuando se le preguntó si considera a PlayStation un competidor de este tipo. “Cada vez que lanzamos un juego en PlayStation… Sony se queda con el 30 por ciento de los ingresos que obtenemos en su plataforma y luego utilizan ese dinero, junto con otros ingresos que tienen, para hacer cosas que intentan reducir la supervivencia de Xbox en el mercado”, dice Spencer. “Intentamos competir, pero como dije, en los últimos 20 años no hemos logrado hacerlo de manera efectiva”.

El abogado de la FTC luego preguntó si Spencer había hablado con ejecutivos de Microsoft sobre la posibilidad de no lanzar juegos de Activision en las plataformas de PlayStation.

“No recuerdo una conversación específica, pero parece ser una conversación normal que podríamos haber tenido”, dijo Spencer.

Si bien Xbox ha realizado acuerdos para llevar Call of Duty y otros juegos de Xbox a varias plataformas, incluidas Nvidia GeForce Now y Nintendo Switch, se informa que Sony aún no ha firmado dicho contrato.

El abogado de la FTC también preguntó si Spencer cree que Xbox perdió “la guerra de las consolas”. Spencer dijo que cree que esa idea es simplemente un constructo social, pero admitió que cree que Xbox está en tercer lugar, detrás de PlayStation y Nintendo.

Spencer dijo en una reunión de prensa después de la presentación de Xbox Games Showcase que cree que Xbox ha dado un giro y tiene el doble de éxito que en la era de Xbox 360. La audiencia de la FTC se está llevando a cabo antes de la fecha de cierre prevista para el acuerdo entre Xbox y Activision en julio. Se tiene planeada una audiencia probatoria completa para agosto de 2023, donde la FTC emitiría un fallo sobre si aprobar o no el acuerdo.

Vía: Videogames

Nota del editor: Ahorita van a escuchar cualquier tipo de cosas, así que no les parezca raro que Phil Spencer diga que todo va bien y de repente esté declarando que no tienen ganancias y que no se vende nada y que son los que van en último lugar cuando se presenta en corte.