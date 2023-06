Warner pone a la venta de activos de cine y TV

Warner Bros. Discovery está negociando la venta de aproximadamente la mitad de los activos de música, publicación, cine y televisión del estudio Warner por alrededor de 500 millones de dólares, según confirman tres fuentes a Variety. La noticia fue reportada por primera vez por Hits.

Si bien no está claro exactamente qué activos están en juego, una fuente dice que los derechos de “un poco menos de la mitad” del catálogo, con un precio de alrededor de 500 millones de dólares, probablemente se venderán a un gran sello discográfico, y se dice que Sony está liderando la negociación. Se cree que el catálogo incluye música de películas como “Purple Rain“, “Evita“, “Sweeney Todd“, “Rent” y varias películas de “Batman“, entre otros títulos, así como canciones incluidas en películas como “As Time Goes By” de “Casablanca” – títulos icónicos, pero nuevamente, no está claro exactamente qué derechos están en juego. El destacado abogado Allen Grubman se dice que supervisa la negociación en nombre del CEO de Warner Discovery, David Zaslav.

Sin embargo, algunos observadores miran con escepticismo la operación, señalando que muchos de los activos de la compañía tienen más de medio siglo de antigüedad y están “en declive” en cuanto a su valor y su dificultad para explotarlos. Se dice que consisten en gran medida en temas y pistas de películas, con relativamente pocas canciones convencionales, que parecerían tener poca familiaridad o resonancia en el presente o futuro. Actualmente, el catálogo está bajo un acuerdo de administración de varios años con Universal Music Publishing.

Representantes de Warner Discovery, Sony y Universal declinaron o no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Si los informes son precisos, esta operación sería bienvenida para la compañía y sus inversores en un momento tumultuoso que incluye una huelga de escritores que ha paralizado Hollywood y 100 despidos en las marcas Discovery y Turner (con más esperados en los próximos meses), sin mencionar el reciente despido de Chris Licht, el CEO de CNN personalmente seleccionado por Zaslav, después de solo un año, y la controvertida reunión de la cadena con el expresidente Donald Trump.

La ganancia obtenida de esta venta, en medio de un mercado de catálogos musicales que sigue en auge, ayudaría a la compañía a pagar una deuda de 49,500 millones de dólares.

El informe también llega en un momento en que el entorno de la industria televisiva está cambiando drásticamente. Los canales de cable domésticos, incluyendo Discovery, TNT, TBS, TLC, HGTV, Food Network y CNN, solían ser envidiados en cuanto a audiencia y rentabilidad. Pero el rápido cambio en el mercado de la televisión de pago y el surgimiento del streaming a pedido han trastocado el poder de ganancias de la televisión por cable que convirtió a la antigua Time Warner en una potencia en las décadas de 1990 y 2000.

Vía: Variety

Nota del editor: Warner está vendiendo todo y suena preocupante, pero si notas lo que está a la venta, son activos muy viejos que seguramente no le están generando casi de dinero a la compañía. Aún así, queda pendiente la huelga de escritores y las consecuencias que puede seguir trayendo no solucionarla.