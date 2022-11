Se anuncia nuevo directo de la película de Super Mario

En octubre los fanáticos de Nintendo hicieron fiesta debido a que se dio el primer vistazo a la película de Super Mario Bros., mismo en el que se nos mostraron las primeras voces como la de Bowser, Toad y el mismo Mario. Sin embargo, aún se quedaron muchas incógnitas sobre el aspecto de la princesa Peach, enigma que seguro se resolverá pronto.

Mediante la cuenta oficial de Nintendo en las redes sociales, se anunció un nuevo directo enfocado totalmente en la película, mismos que nos va a dar un vistazo al segundo tráiler y por ende, a nuevos personajes. Se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en punto de las 2:00 P.M. horario del pacíficio, en el caso de México son las 4:00 P.M. del centro del país.

Join us at 2:00 p.m. PT on 11/29 for the world premiere of The Super Mario Bros. Movie's second trailer! No game information will be included in this #NintendoDirect.

