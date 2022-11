Aquí el nuevo intro animado de DreamWorks

Indudablemente, Dreamworks cuenta con uno de los logos más icónicos de la industria cinematográfica. Sin embargo, después de más dos décadas con la misma animación, aunque con una serie de pequeñas modificaciones específicas para diferentes proyectos, el día de hoy se ha revelado la nueva secuencia de animación para el logo de esta compañía, el cual celebra sus más de 20 años en este mercado.

Será el próximo 21 de diciembre, día en que se estrena Puss in Boots: The Last Wish, cuando la nueva animación esté disponible de forma oficial. Aquí no solo vemos al Moon Boy, quien cambió de nombre a Moon Child, sino que también se nos ofrece un pequeño vistazo al legado del estudio, con la aparición de personajes de Shrek, How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda, y más. Esto fue lo que comentó Margie Cohn, presidenta de DreamWorks Animation, al respecto:

“‘Shrek’ empezó todo con historias realmente contemporáneas, una mirada realista, chistes contemporáneos. No fue atemporal. No fue clásico. Fue muy allí y ahora. Y el uso de voces de celebridades no se hacía realmente en esa frecuencia antes de que DreamWorks apareciera en escena. Pero lo que me encanta de ‘Shrek’ es que es irreverente y le habla al extraño. Se convirtió en un símbolo de lo que podría tener éxito: que no tienes que seguir las reglas. Para mí, ese es un gran banner para la marca”.

Sin duda alguna, una animación que conserva varios de los elementos clásicos del estudio de animación, pero al mismo tiempo le rinde homenaje a su legado, y a todas las propiedades que nos ha entregado a lo largo de los años. En temas relacionados, se filtra la duración de la película de Super Mario Bros. De igual forma, el final de Stranger Things cambia de último momento.

