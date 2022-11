Shigeru Miyamoto habla del reto de trasladar a Mario a una película

Nintendo ha tenido recientemente una junta con sus inversionistas, donde mayormente se hablaron de temas financieros y de las grandes ganancias que han obtenido con el éxito de la consolas Switch. Sin embargo, también les hicieron preguntas sobre la película de Super Mario, comentando que clase de reto ha sido pasar la franquicia de juegos al cine.

Aquí te ponemos la cita al cual viene en el informe de la compañía:

Inversionista: Me gustaría preguntarle qué piensa sobre la expansión de la propiedad intelectual de “Mario”. ¿Qué expectativas debemos tener para The Super Mario Bros. Movie (que se estrenará en Japón el 28 de abril de 2023)? También cómo han avanzado con la estrategia de ampliar el número de personas que tienen acceso a través de dispositivos móviles, contenido visual y parques temáticos, con Mario a la cabeza, pero ¿En qué campos está considerando expandirse a continuación? Me gustaría saber sobre el largo plazo de la expansión de la IP de Nintendo.

Miyamoto: Para The Super Mario Bros. Movie, he estado trabajando junto con el Sr. Chris Meledandri, el fundador y CEO de Illumination, desde el principio, a través de siete años de planificación y seis años de producción. Durante ese tiempo, hemos pensado mucho en el atractivo de transformar juegos en películas y sobre lo que el público busca.

Con las novelas y los cómics, la gente ya ha disfrutado de sus historias, así que creo que la película y las adaptaciones garantizan una cierta cantidad de disfrute. Pero con los videojuegos, es la experiencia lo que los hace convincentes, por lo que una película que se adhiere a la historia de un juego no necesariamente es interesante. Además, las personas que han jugado el juego esperarán una película, experiencia que es fiel a sus recuerdos del juego, mientras que aquellos que nunca han jugado el juego esperará una película que se disfrute como una pieza de entretenimiento independiente.

Pasé una cantidad significativa de tiempo tratando de descubrir cómo superar estos dos desafíos. Si bien es un poco presuntuoso decirlo, creo que logramos hacerlo bien, así que espero disfrutes de la película. Desde alrededor de 2014, hemos estado realizando negocios para expandir la cantidad de personas que tienen acceso a la IP de Nintendo.

Nintendo ha pasado de ser un fabricante de naipes hanafuda a un fabricante de naipes occidentales a una empresa de videojuegos, pero un aspecto importante a lo largo de estos cambios, Nintendo ha tenido muchos personajes e IP propios. Me gusta pensar en Nintendo como una agencia de entretenimiento llena de talento de clase mundial. En estos días, vivimos en un mundo donde las empresas que implementan y mantienen su infraestructura están invirtiendo inevitablemente en energía. Pero queremos ser una empresa fuerte que pueda enfrentarse a cualquiera creando y administrar el contenido, así como tener la capacidad de difundir el contenido nosotros mismos.