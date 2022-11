Originalmente, Sonic Frontiers causaba mareos

La velocidad siempre ha sido un elemento que ha caracterizado a Sonic en todos sus juegos. Sin embargo, desde el salto al 3D también ha representado un problema para los desarrolladores, ya que han tenido que encontrar la mejor forma de ofrecer esta sensación, sin afectar al gameplay, o en el caso de Sonic Frontiers, al jugador. Esto fue a lo que Sonic Team se enfrentó al darse a conocer que en las pruebas, la gente comenzaba a sentir mareos.

Por medio de una nueva entrevista con Famitsu, Sachiko Kawamura, productor de Sonic Frontiers, reveló que algunos de los encargados de probar el juego antes de su lanzamiento, sufrían de mareos al ver lo rápido que iba Sonic, y cómo esto afectaba el uso del motion-blur. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Tengo que agradecerle el equipo de testeo su trabajo probando el juego. Algunos no podían jugar por marearse con el movimiento 3D. Sería una lástima si no hubiéramos tomado medidas contra este efecto, así que nos lo tomamos muy en serio. Finalmente, tomamos un montón de medidas preventivas para reducir la cinetosis 3D”.

Al final del día, los desarrolladores encontraron la forma de evitar que el público sintiera algo de mareo. Sin embargo, Sonic sigue siendo bastante rápido en todas las secciones de mundo abierto, así que lograron complacer a todos. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Sonic Frontiers aquí. De igual forma, así se ve el juego en PS5 en comparación con el Switch.

Nota del Editor:

Si bien se logró que Sonic fuera veloz en el mundo abierto, y no afectara al jugador, el problema es que el erizo no se controla de una forma tan efectiva como a muchos les hubiera gustado. No es malo, pero pudo ser mejor.

Vía: Siliconera