Namor no podría tener su propia película en el universo Marvel

Black Panther: Wakanda Forever se ha estrenado ya hace algunos semanas atrás, con críticas divididas que pueden colocar al filme entre uno de los más destacados de Marvel. Y sin duda, quien le dio gran identidad fue el personaje de Namor, mismo que mostró su trasfondo en la cinta, y es que al parecer tener su película en solitario podría ser complicado.

La situación en torno al personaje se dirige a la era anterior a Marvel Studios/pre-Disney de hacer películas, antes de que el estudio optimizara y controlara la propiedad intelectual. Antes de que Marvel Studios hiciera Iron Man como su propia película de producción independiente, la compañía tenía la costumbre de otorgar licencias o vender los derechos de los personajes a otros estudios, Namor es uno de esos personajes.

Eso no significa que Namor no pueda seguir apareciendo en más películas, solo que no se podrá poner como un protagonista, sino como un personaje de apoyo para los Vengadores, entre otros. Y es que al igual que con Hulk, Universal Studios es dueño de los derechos de Namor en el cine, por lo que solo se pueden hacer apariciones que no sean intrusivas.

Para este momento, aún hay personajes importantes que Disney no posee, esto a pesar de haber comprado a la propia Marvel y también estudios como FOX. Así que se deben usar estos permisos especiales para poder usarlos de manera no tan importante. Aunque se habla de adaptar Planet Hulk, por lo que es un misterio saber qué traen entre las manos.

Vía: The Wrap

Nota del editor: Wakanda Forever es una película bastante divertida, y precisamente Namor hizo que fuera grande. Sería interesante tener su propia película, pero parece que eso está lejos de ser real por ahora.