Tomando en cuenta que Marvel’s Spider-Man 2 llegará al PS5 el próximo año, muchos esperan más detalles sobre esta secuela. Si bien Insomniac Games y PlayStation parece que aún están listos para revelar algún tráiler, parece que la sequía de información podría terminar hoy mismo.

El día de ayer, Tony Todd, actor encargado de Venom en esta secuela, mencionó que hoy, 28 de noviembre, tiene planeada una revelación importante para su carrera. Aunque no se especificó si esto estaba relacionado con Marvel’s Spider-Man 2, todos los tweets que hacían referencia a esto tuvieron un retweet por parte del actor.

Big creative news, dropping tomorrow. Stay Tuned!!! — Tony Todd (@TonyTodd54) November 28, 2022

Sin embargo, el día ha avanzado y no hemos visto algún tráiler que nos muestre más de la siguiente aventura del arácnido. De esta forma, no se descarta que Todd simplemente estuviera hablando sobre algún otro proyecto relacionado con su vida laboral. Aún así, con The Game Awards a solo unos días de distancia, este sería el lugar perfecto para tener algún vistazo a este esperado título.

Te recordamos que Marvel’s Spider-Man 2 llegará a PS5 en algún punto de 2023. En temas relacionados, Joe Jonas casi protagoniza The Amazing Spider-Man. De igual forma, así luce Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en PC.

Vía: Comicbook