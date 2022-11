Modelo hace cosplay de Samus en su traje Zero

Ya ha pasado más de un año desde el lanzamiento de Metroid Dread. Mientras esperamos que Nintendo y Retro Studios compartan más información sobre Metroid Prime 4, los fans se han encargado de mantener activa a la comunidad. De esta forma, una modelo ha decidido llevar a cabo un cosplay de Samus en su Zero Suit.

No hace mucho, la modelo conocida como missbrisolo se dio a la tarea de realizar un cosplay enfocado en Samus, pero en su traje Zero, aquel que vimos por primera vez en Metroid Zero Mission en el Game Boy Advance, y se popularizó gracias a Super Smash Bros.

Sin duda alguna, un gran trabajo. Ahora solo nos queda esperar a ver qué sucederá con Metroid Prime 4. Desde que el desarrollo del juego llegó a las manos de Retro Studios, no hemos escuchado algo sobre esta entrega. Sin embargo, considerando que esta fue una situación similar a la de Bayonetta 3, esto no significa que el producto final sea mala.

En temas relacionados, una remasterización de Metroid Prime estaría en camino. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Metroid Fusion.

Vía: missbrisolo