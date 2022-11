Joe Jonas perdió el papel de Spider-Man ante Andrew Garfield

El mundo del espectáculo es de lo más particular, dado que hay secretos que nunca salen a la luz, esto por que no son necesariamente relevantes o por que hay una situación de embargo que incluye no difundir nada de información. Y ahora uno de esos datos clasificados se dio a conocer, dado que Joe Jonas pudo ser Spider-Man en la versión de 2012.

Esto es lo que mencionó el músico en el podcast más reciente de Variety:

Recuerdo que hace años estaba listo para Spider-Man, y estaba tan, tan emocionado, y fue el año en que Andrew Garfield lo consiguió. Obviamente, él era el correcto ¿Pero sabes que? Me encanta el proceso de audicionar y exponerte y tener que probarte a ti mismo.

Recordemos que después de la segunda película de The Amazing Spider-Man no veríamos a Andrew hasta mucho tiempo después en el futuro. Dado que repetiría el papel en Spider-Man: No Way Home, cinta que cruzó los multiversos, haciendo que las otras encarnaciones del personaje llegaran al UCM, esto incluye también al propio Peter de Tobey Mcguire.

Por ahora, no se ha confirmado si estos dos actores van a regresar en algún momento.

Vía: Pagesix

Nota del editor: Sin duda, hubiera sido bastante extraño que Joe Jonas se quedase con el papel, para empezar no pienso que la fanaticada del personaje lo hubiera aceptado, después de todo es un músico con poca experiencia en la actuación. Siempre estaremos agradecidos de que Andrew se quedó con el papel.