Cuenta de Need for Speed pide perdón por responder groseramente

El fin de año pinta para seguir teniendo interesantes videojuegos, dado que en pocos días estarán llegando títulos esperados como Marvel’s Midnight Suns, The Callisto Protocol y por supuesto, Need for Speed Unbound. Respecto a este último, sus redes sociales han estado muy activas, pero a parecer el CM de la cuenta se ha pasado un poco con sus respuestas.

La discusión empezó debido a que un usuario se quejó de The Palace Edition, dado que esta deja a los usuarios jugar el título tres días antes de que se lance de forma oficial. Así mencionó que era injusto pagar más para poder jugar antes, el CM le contestó: Llora, hermano, o cómpralo a precio normal, no me importa. Algo que no le gustó al público.

Poco después, el usuario mencionó que EA había perdido la compra de día, esto debido a que consideró ofensivo el comentario, pero a los usuarios les pareció todo lo contrario, algo muy gracioso.

Así llegó la contestación en forma de disculpa por parte de la cuenta, aquí el comentario:

We admit we got a bit caught up in the hype for launch and some of our recent social media replies crossed the line. To those fans we upset, we apologize. We will do better. See you here next week.

