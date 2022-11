Splinter Cell tendrá programa de radio

Puede parecer extraño, pero la industria del radio sigue de lo más activa, no como hace años atrás, pero los programas y secciones musicales siguen dando que hablar con los éxitos del momento. Pero lo que no esperaba es que los dramas no novelas de radio tuvieran un regreso, y para la sorpresa de muchos, Splinter Cell tendrá su propio espacio.

La franquicia se está adaptando a un drama en BBC Radio 4, anunció la emisora. La serie de ocho partes, se transmitirá los viernes a partir del 2 de diciembre a las 2:15 p. m. Esta sigue al veterano Sam Fisher, en una nueva misión, reclutar y entrenar a la próxima generación de agentes de Splinter Cell para la división de acción encubierta de la Agencia de Seguridad Nacional.

Esto es lo que nos dice la sinopsis:

Cuando un asesino letal del pasado de Fisher regresa de entre los muertos en una misión de asesinato, se ve envuelto en una carrera contra el tiempo cuando se revela una siniestra amenaza para la seguridad global.

Sam Fisher será interpretado por Andonis Anthony (The Archers), el papel de su hija Sarah, lo interpreta la actriz Daisy Head. También se incluye a Rosalie Craig, Sacha Dhawan y Nikesh Patel, así como a Will Poulter (The Maze Runner; We’re The Millers).

Todos los episodios se transmitirán en vivo como un boxset en BBC Sounds en el podcast de Limelight el 2 de diciembre.

Vía: VGC

Nota del editor: Esto es algo que no se veía venir para nada, pero lo podríamos considerar como la continuación del último videojuego de la franquicia. Será interesante darle una oída al programa.