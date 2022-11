Nuevo vistazo al remake de Splinter Cell

Hace tiempo se confirmó que Ubisoft está trabajando en un remake de Splinter Cell. Si bien en su momento no se compartió un vistazo a este proyecto, el día de hoy por fin se revelaron una serie de imágenes conceptuales que nos dan una idea del tipo de proyecto que está en desarrollo.

Por medio de un nuevo video celebrando el 20 aniversario de la serie, desarrolladores de Ubisoft Toronto no solo tuvieron la oportunidad de hablar sobre el legado de la serie, sino que compartieron una serie de imágenes que nos proporcionan con el primer vistazo a este esperado remake.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y se desconoce cuándo es que este remake estará disponible. De igual forma, aunque las imágenes conceptuales muestran un gran potencial, no hemos visto a esta entrega en acción, algo que ha llegado a preocupar a más de uno.

En temas relacionados, el director de este remake abandona Ubisoft. De igual forma, la compañía ha compartido nueva información sobre el remake de Prince of Persia: The Sands of Time.

Nota del Editor:

Considerando el estado del remake de Prince of Persia: The Sands of Time, muchos han comenzado a tener dudas sobre el remake de Splinter Cell. Si bien Ubisoft ha tomado un camino más tranquilo con este proyecto, ya va siendo hora de que veamos cómo se verá este juego.

Vía: Ubisoft