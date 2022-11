Después del evento de Halloween, el personaje de Mei fue retirado de Overwatch 2, esto debido a un error con uno de sus movimientos. Si bien se había prometido que la reina de hielo iba a estar disponible el pasado 15 de noviembre, otro error crítico ocasionó el retraso de esta actualización. Ahora, recientemente se reveló que una skin de $10 dólares para Mei ha llegado al free-to-play, pero el problema es que este héroe sigue sin estar disponible.

Pese a que la actualización planeada para el 15 de noviembre se retrasó, sin una nueva fecha de lanzamiento concreta, Overwatch 2 sigue avanzando justamente como estaba planeado, y eso significó comenzar a vender la skin Retro Star de Mei, la cual tiene un precio de $10 dólares. Lamentablemente, los jugadores no tienen alguna forma de ver este traje en acción.

Por su parte, Blizzard no ha emitido un comunicado al respecto, por lo que varios fans han expresado su frustración en redes sociales:

I got all dressed up to play with the new Mei skin that just came out in the shop… only to find out that she still isn’t in the game

WHY @PlayOverwatch 😭 pic.twitter.com/CFyS1jEFXB

— BRO YOU WACK (@BroYouWack) November 15, 2022