Se acusa a Diablo IV de plagiar el diseño de Kratos

Este año Activision Blizzard va a lanzar videojuegos importantes, y claramente el que destaca dentro de todos es ni más ni menos que Diablo IV, una entrega dungeon más de la franquicia que ha estado presente desde hace más de 20 años. Sin embargo, las controversias no iban a faltar, y una de ellas se relaciona con la franquicia de God of War.

Hace no mucho se reveló un nuevo video de este juego, mismo en el que nos presentan las ventajas de utilizar a los Bárbaros en la partida, y el diseño les ha llamado la atención a los jugadores de Sony. Puesto que es calvo, tiene un tatuaje en el ojo, lleva hombreras y además luce enojado en todo momento. Haciendo que los fans los tachen de plagio.

Vale la pena mencionar, que todo esto fue al revés, pues el diseño del bárbaro ha permanecido casi intacto desde la segunda entrega de Blizzard, es decir en Diablo II. De hecho, al creador de la franquicia de Kratos se le preguntó en su momento por qué eran tan parecidos, y él afirma que sí cuentan con detalles pero no lo había hecho de manera intencional al darle ese aspecto.

Aquí algunos pensamientos de los fans de God of War respecto al bárbaro:

